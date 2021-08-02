The Sun выразило тревогу из-за «необычных погружений» российских подлодок в Атлантике

В Великобритании выразили беспокойство в связи с «необычными глубоководными погружениями» российских подлодок в Норвежском море близи государственных границ. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на военного эксперта Брюса Джонса.

По его словам, речь идет о якобы подлодках четвертого поколения проекта 955 «Борей». Эти субмарины способны нести новые гиперзвуковые ракеты «Циркон 3М22», которые могут преодолевать 2,7 км в секунду.

Британец убежден, что такими действиями Россия обозначает эскалацию напряжения между Москвой и Западом.

«В последнее время активность российских подводных лодок возросла, как и активность большей части вооруженных сил России. Судя по всему, русские испытывают НАТО на решимость», — приводит его слова The Sun.

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Эксперт также озабочен тем, что подлодки погружаются глубже, чем обычно — вместо 400 на 900 метров.

«Последний шаг России с подлодками может быть направлен просто на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить страны-члены альянса понервничать. Но в любом случае это определенно означает эскалацию военных приготовлений русских. Следует особо отметить то факт, что теперь они уделяют особое внимание глубоководным операциям, наращивая таким образом скрытность действий своего подводного флота», — посетовал военный эксперт.

Уже не в первый раз британские СМИ заявляют о маневрах российских подлодок вблизи их границ. Так, в июне этого года появилась информация о том, что якобы атомная подлодка ВМФ РФ наблюдала за встречей лидеров стран «Большой семерки» недалеко от острова Корнуолл.

По сведениям The Sun, для обеспечения безопасности саммита даже создали «стальное кольцо» стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в воздух поднимался самолет ВВС США P-8 «Посейдон», а затем и британский Super King 350.

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Впрочем, как объяснил корреспонденту «Политики Сегодня» капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, постоянным поиском «российского следа» на Западе пытаются «оправдать существование самого НАТО».

«Им хочется показать, что русские везде — мол, они есть даже там, где обсуждают мировые проблемы, включая, судя по всему, и Россию, которая им мерещится», — сказал эксперт.

При этом, по словам Дандыкина, у подводного флота России есть более важные задачи, в частности, в Средиземном море и Арктике, где большую активность как раз проявляют военные США и Альянса.