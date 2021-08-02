Sohu: неудачные испытания гиперзвука в США показали тотальное отставание от России

В попытках догнать Россию по производству современного оружия США потерпели фиаско. Последние испытания американского гиперзвука не приносят никаких плодов, из-за чего Вашингтон отстал от Москвы как минимум на 10 лет. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Как обратили внимание аналитики, Москва за последние несколько лет серьезно преуспела в разработке гиперзвукового оружия, чего не скажешь о Вашингтоне. Новейший тип ракетных комплексов способен разгонять боеголовки до крайне высоких скоростей.

«США официально признают, что их разработки в сфере гиперзвукового оружия сильно отстают не только от России, но и от Китая. Пентагон делает все возможное, чтобы догнать конкурентов, но у него ничего не получается», — констатировали китайские обозреватели.

30 июля командование базы ВВС в штате Калифорния провело второе испытание гиперзвуковой ракеты AMG183A по программе ARRW, но неудачно. После того, как ракета безопасно отделилась от бомбардировщика B-52H, ее двигатель не включился.

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«Хотя не все цели испытания были достигнуты, оно продемонстрировало несколько новых моментов по мере осуществления программы», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС.

Причем неудачей завершилось и первое испытание этого оружия, прошедшее 5 апреля. Тогда «тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций» и не отделилась от боевой машины.

В Sohu констатировали, что миллиардные суммы, вложенные Пентагоном в новейшую разработку, были потрачены впустую. Недовольны прошедшими испытаниями остались и в Конгрессе США.

wikipedia.org / USGS / Public Domain

«Соединенные Штаты позиционируют себя как единственная сверхдержава в мире, поэтому их поражение в гиперзвуковой гонке выглядит особенно обидно», — указали эксперты.

Аналитики добавили, что Россия, в свою очередь, начала развивать сферу гиперзвука раньше американцев. Это позволило ей как минимум на десять лет обогнать своих оппонентов.

В мае член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов заявил РИА Новости, что Россия перешла к завершающим испытаниям «Циркона». По его словам, это гиперзвуковое оружие будет использоваться на подлодках и кораблях. Ракета может поступить на вооружение в ближайшей перспективе.