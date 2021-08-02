«Сделал несколько виражей»: Президент Туркменистана испытал новейший сверхзвуковой самолет

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично испытал сверхзвуковой военный самолет. В ходе рабочей поездки в Балканский велаят он торжественно облачился в специальную форму и сел за штурвал новейшей машины, сделав на ней несколько виражей. Об этом сообщила государственная газета «Нейтральный Туркменистан».

По сведениям издания, первым делом президент совершил пешую прогулку, а затем на велосипеде прибыл к месту стоянки новых самолетов, которые поступили на вооружение ВВС государства.

Там он изучил технические характеристики новинки и посмотрел чертежи и макеты других боевых машин. После этого приступил к испытаниям.

«Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. Совершая полет на сверхзвуковом самолете, глава государства сделал несколько виражей», — уточнили в газете.

При этом о модели и типе самолета не сообщается. Однако известно, что боевая машина, оснащенная современными турбореактивными двигателями, может мгновенно менять курс. Максимальная дальность полета составляет две тысячи километров, а высота — 13 тыс. 700 метров.

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Петербурга

«Управляемый Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым самолет способен плавно снижаться и стремительно набирать нужную высоту», — утверждает издание.

Бердымухамедов остался доволен полетом и с удовлетворением отметил, что сверхзвуковая машина способна летать в различных погодных условиях и над любой местностью — горами, равниной и морем.

После приземления министр обороны Бегенч Гундогдыев попросил президента передать его летную форму в строящийся в Ашхабаде музей Военной школы имени Бердымухамеда Аннаева. Глава государства одобрил инициативу.

Ранее туркменский лидер прокатился на велосипеде по ночному Ашхабаду.