МИД России детально обсудил со спецпосланником ООН предстоящие выборы в Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонные переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.

Спикеры обсудили прогресс урегулирования ситуации в Ливии в соответствии с положениями Берлинской конференции и резолюциями 2510 и 2570 Совета Безопасности ООН. Стороны отдельно обговорили вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим президентским и парламентским выборам в африканской стране. Процесс голосования начнется согласно плану — 24 декабря текущего года.

В окончании беседы спикеры условились и дальше продолжать тесное сотрудничество при ведущей роли ООН по урегулированию ситуации в республике. Речь идет о выстраивании диалога между всеми политическими силами Ливии.