Энергетические проблемы, которые испытывает Украина несмотря на отмену в 2019 году запрета на импорт электроэнергии из РФ, свидетельствуют о том, что эта страна по-прежнему остается составной частью некогда единой энергетической системы Советского Союза.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал Вадим Колесниченко – заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников, комментируя слова украинского эксперта о кризисе, который переживает украинская энергетика.

Напомним, ранее рассказал член комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец, отмечая, что Киев может опять для решения украинских энергетических проблем обратиться за помощью к Москве, как делал уже не раз, несмотря на свою русофобскую риторику.

Кризис не энергетическом рынке Украины произошел из-за острой нехватки запасов угля, объяснил эксперт. По его словам, при потребности страны в объеме угля равном трем миллионам тонн, нехватка топлива составляет 800 тысяч тонн.

Такая ситуация сложилась после того, как в 2019 году власти Украины отменили запрет на импорт электроэнергии из России, считает Волынец. Также, по его словам, к огромным убыткам украинских шахт и производителей тепловой энергии привели действия спекулянтов.

kvpu.org.ua / Пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины

По мнению Вадима Колесниченко, которое он высказал в эфире радио Sputnik, в украинской энергетической политике не происходит ничего нового.

«Украина – составная часть бывшей единой энергетической системы СССР. Она до сих пор не смогла интегрировать свою систему в европейскую, поскольку украинские мощности никого в Европе не интересуют, для этого нужны очень серьезные вложения, — заявил Колесниченко. — Поэтому Украина в последние несколько лет уже неоднократно в кризисных моментах обращалась к России, чтобы она дала ей электроэнергию для обеспечения притоков».

Поэтому, нынешняя Украина, проводящая русофобскую политику, фактически уничтожает сама себя. Такую задачу перед Киевом поставили американские политики – уничтожить украинское государство и государственность, уверен Вадим Колесниченко. И с этой задачей, по его словам, успешно справляются находящиеся в составе украинского руководства «птенцы гнезда Сороса».