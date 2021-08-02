Активистка Любовь Соболь обвинила государство в утечке персональных сведений о сторонниках заключенного Алексея Навального. Интернет-эксперт Владимир Зыков объяснил ее поведение.

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Соболь решила переложить ответственность да утечку данных россиян на государство. Глава Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что когда "накосячил", не хочется напрямую отвечать на вопросы о своей ошибке.

"Лучше указать на тех, против кого ты работаешь, на своих основных противников", — приводит его слова Федеральное агентство новостей.

Эксперт потребовал признавать свои ошибки. Однако сегодня команда Навального перекладывает ответственность на всех, лишь бы не быть виноватой, подчеркнул Зыков. По его мнению, у сторонников Навального мало денег для ликвидации уязвимости своих сайтов.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России