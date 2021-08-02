«Мы - полигон»: подполковник СБУ рассказал об испытаниях оружия США на Украине

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский встретятся в Белом доме уже 30 августа. В ходе беседы главы государств могут договориться об испытаниях американского оружия на территории Украины, считает бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык.

Издание «ПолитНавигатор» сообщает, что в конце августа Зеленский и Байден подпишут некий «протокол о сотрудничестве». В документе сказано не только об испытаниях вооружения, но и его разработке и изучении. Это значит, что в Вашингтоне Украину рассматривают как «полигон», заверил Мулык.

«Мы [Украина] – полигон. К нам переходит роль, которая была в свое время уготована Афганистану, Ближнему Востоку, где учились на тех же мусульманских и арабских "кошках", как их называли наши западные партнеры. Теперь они на славянских поучатся немножко, как они реагируют на это. То есть, мы сегодня будем выполнять роль афганских и остальных "братьев" в этом отношении», — посетовал военнослужащий.

При этом в Соединенных Штатах до сих пор надеются «впарить» Украину другому «покупателю», который сможет всерьез заняться вотчиной президента Владимира Зеленского. Подробнее об этом «Политика Сегодня» писала ранее.