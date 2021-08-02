Кудрин описал модель развития России на внешних рынках

Российская Федерация должна переходить к более совершенной экономической модели, уверен председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Для достижения высоких темпов развития России нужны внутренние инвестиции и "экспортный прорыв". Так Кудрин заявил в беседе с РБК.

"Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, <...> спрос становится бесконечен", – отметил он.

Кудрин уверен, что только создание собственных уникальных продуктов позволит российской экономике демонстрировать рост выше 5% в год. Для поддержки собственных проектов необходимо создать более благоприятные условия для внутренних инвестиций, полагает глава Счетной палаты.