Гендиректор "Северной верфи" сообщил о завершении испытаний судна "Всеволод Бобров"

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" завершает государственные испытания. Об этом заявил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов.

Тестирования корабля проводились в Балтийском море в течение недели. Специалисты проверили работу главной энергетической установки в режиме полного хода, комплекса связи, оборудования навигации и видеонаблюдения. По итогам испытаний серьезных замечаний к судну предъявлено не было.

"Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего главком ВМФ примет решение о дате подъема Военно-морского флага на судне", — указал Орлов.

"Всеволод Бобров" предназначен для перевозки грузов, гидрографических исследований, помощи кораблям, терпящим бедствие, а также буксировки. Его особенностью является наличие кранового оборудования.