Почем морковь для народа? Почему губернатор Радаев превращается в генератор мемов

Цены на морковь стали откровением прошлой недели для губернатора Саратовской области Валерия Радаева, который отправился инспектировать муниципалитеты. О вынужденной необходимости покупать килограмм популярного овоща за 150 рублей потомственному агроному рассказали жители Питерского района.

«Это много или мало?» — не сразу разобрался Валерий Радаев. На что получил однозначный ответ: «Это ужасно».

Попытавшись спросить с подчиненных, губернатор услышал об отсутствии желающих выращивать корнеплод в данном районе. Радаев продолжил распекать чиновников, посоветовал привезти морковь из Энгельса и организовать ярмарочную торговлю. Помимо моркови главу региона возмутила лебеда по пояс, отсутствие крыши у сельского клуба, сухие деревья и прочие огрехи деревенского благоустройства. Радаев оживленно жестикулировал, нижестоящие чины сохраняли безропотный вид.

Политтехнолог Константин Калачев в беседе с «Политикой Сегодня» склонен рассматривать нарочитую заботу Радаева о нуждах населения исключительно сквозь призму предстоящих выборов. Однако, подчеркивает эксперт, в демонстративном характере мероприятия нет ничего предосудительного.

«Кто-то более органичен в роли строгого начальника, кто-то менее органичен. Совершенно понятно, что чем ближе выборы, тем большую активность развивают местные региональные власти, демонстрируя перемены к лучшему и свою способность, если не быть драйвером развития региона, лоббистом и защитником его интересов, то хотя бы быть строгим начальником по отношению к нижестоящим. Есть такой запрос, есть ответ на этот запрос. С моей точки зрения, саратовский губернатор не лучше и не хуже других», — говорит эксперт.

Впрочем, главным защитником интересов Саратовской области считается отнюдь не Радаев, а спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин, чья политическая карьера началась на берегах Волги. В конце мая он уверенно победил на региональных праймериз «Единой России» и идет на очередные думские выборы во главе местного списка.

vk.com / Сообщество Володин. Саратов

Продолжая рассуждать об активности вятского губернатора Константин Калачев отмел версию о том, что Радаев старается создать благоприятный фон для своего высокопоставленного земляка в преддверии выборов.

«Что касается Володина, то я не думаю, что там есть какие-то проблемы с его избранием. Мне приходилось работать в Саратовской области, проводить там исследования, Володин там был тогда и, я думаю, что остается сейчас самым популярным политиком. В рейтингах он был первым номером, его личная популярность была выше, чем у губернатора и те или иные проекты развития области связаны с его деятельностью, с его фамилией. Другое дело, что есть оценка деятельности региональной власти и местной власти и, конечно, любая власть заинтересована в том, чтобы перед выборами поднимать свой рейтинг и минимизировать антирейтинг», — говорит Калачев.

И если у Володина с рейтингами все в порядке, то у Радаева, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», наблюдаются проблемы. Его политическую устойчивость пошатнули конфликты на федеральном и региональном уровнях, а также уголовные дела в отношении подчиненных, утверждают авторы. В итоге Радаеву отвели последнее место в «желтой зоне» рейтинга губернаторов ПФО.

Так, фигурантом уголовного дела ранее стала замминистра сельского хозяйства Саратовской области. По версии следствия, она попыталась сфальсифицировать надои и разжиться за счет коров бюджетными средствами. Периодически коррупционные скандалы сотрясают и администрацию Саратова, что очевидно отрицательно влияет на курс «политических акций» Радаева. Мэрия уже запятнала себя арестом чиновницы за крупную взятку и картельным сговором с перевозчиками.

Отдельного упоминания заслуживает аппетит чиновников в истории с велодорожкой за 250 миллионов рублей, которая ведет к Парку покорителей космоса неподалеку от города Энгельс. Внушительный муниципальный контракт достался единственному поставщику — ООО «Автодорожник», к качеству работ которого раньше возникали претензии.

vk.com / Парк покорителей космоса

Сделка стала предметом рассмотрения в УФАС и прокуратуре, однако любителям двухколесного транспорта власти все же сделали подарок. Правда, не учли капризы природы. Еще до открытия велодорожку затопило талыми водами. Вероятно, 250 миллионов на дренажную систему не хватило.

Пока саратовские фермеры игнорируют морковь, а местные чиновники попадают в поле зрение правоохранителей бюджет региона продолжает наращивать отрицательный баланс. Его дефицит составляет 13,4 млрд рублей, что вынуждает власти занимать у федерального центра. Так, в вятскую казну хотят привлечь бюджетных кредитов на 9,2 млрд рублей.

При этом госдолг Саратовской области перевалил за 54 млрд рублей. В 2012 году, когда Валерий Радаев сменил на губернаторском посту Павла Ипатова, эта сумма составляла 37 млрд рублей.

Что касается личного благосостояние вятского губернатора, то в 2020 году, согласно антикоррупционной декларации, он заработал более 4 млн рублей. Много это или мало едва ли возможно судить. Все относительно.

Валерий Радаев руководит Саратовской областью с 2012 года. В 2017 году он успешно переизбрался с результатом 74%. Срок его полномочий истекает в 2022 году.