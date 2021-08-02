Baijiahao: слаженные действия пилотов ВВС РФ обратили в бегство истребитель НАТО

Провокация пилотов НАТО в отношении ВВС РФ над Балтийским морем обернулась для них крайне неприятными последствиями. В попытке приблизиться к российскому транспортнику Ан-12 итальянский F-35 был вынужден отказаться от своей затеи из-за подоспевшего Су-30. Об этом рассказали эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что в последнее время число воздушных провокаций со стороны НАТО лишь увеличилось. Западные военные периодически устраивают маневры вблизи российских границ, тем самым изучая ответную реакцию своего противника. Однако недавний инцидент над Балтикой изрядно подпортил репутацию Альянсу.

«Истребитель F-35 итальянских ВВС сблизился с российским транспортником Ан-12 и попытался осуществить его перехват. Однако завершить начатое пилоту НАТО не удалось из-за внезапного появления другого самолета ВКС РФ», — рассказали китайские обозреватели.

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Незадолго до этого итальянские F-35 расположились на одной из эстонских авиабаз на основании плана НАТО по сдерживанию России в Восточной Европе. Их действия были нацелены на то, чтобы снизить влияние Москвы в этом регионе.

Так, истребитель F-35 приблизился к военно-транспортному самолету Ан-12 ВВС РФ на расстояние 50 метров и начал фактически «издеваться» над своим оппонентом, констатировали в издании. Однако в погоне за славой итальянский пилот не заметил приближение другого российского судна — истребителя Су-30.

«Пилот F-35, издевавшийся над транспортным самолетом, не заметил его эскорт. Российский истребитель Су-30 быстро приблизился к итальянцу и заставил его изменить курс», — поделились китайские эксперты.

В Baijiahao с иронией заметили, что после произошедшего итальянскому военному, вероятно, понадобилась помощь психотерапевта. Ведь оправиться после провальной миссии над Балтикой НАТО будет непросто.