Высохли фонтаны: в ряде городов в День ВДВ отключили воду

Сегодня, 2 августа, со дня основания Воздушно-десантных войск РФ исполняется 90 лет. Праздник отмечают как действующие военнослужащие, так и уволенные в запас. Традицией стало и купание десантников в фонтанах.

В этом году сразу в нескольких российских городах власти под разным предлогом отключили фонтаны. Так, в Санкт-Петербурге с утра не работают семь фонтанов: на площади Ленина и Московской площади, у Казанского собора, Зимнего дворца, в Александровском саду, в Приморском парке, в Московском парке Победы, в парке 300-летия и в Южно-Приморском парке. По сообщению Водоканала, их отключили дабы избежать повреждения конструкций и травм.

В Новосибирске сегодня не включили ни одного фонтана под предлогом еженедельной профилактики. А в Краснодаре 2 августа решили учинить «День солидарности фонтанов» — день ежегодных ремонтных и профилактических работ по обслуживанию фонтанов и других водоемов.

В Калуге тоже сочли своевременным отключить два фонтана и провести ремонтные работы. А в мэрии Нижнего Новгорода решили не запускать фонтаны два дня: 1 и 2 августа.

Руководство московского парка Горького напомнило о запрете купаться в фонтанах из-за коронавируса. С предупреждением об опасности заразиться инфекционными заболеваниями выступил и столичный Роспотребнадзор. Однако, судя по соцсетям, десантников это не останавливает.

⛲️ Десантникам запретили купаться в фонтане в Парке Горького из-за коронавируса



Но в День ВДВ видимо действуют особые правила. pic.twitter.com/QIttf0XFAN — Абрам (@anafik20) August 2, 2021

Ранее ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин (сержант ВДВ, проходивший службу в Афганистане) рассказал "Политике Сегодня" о традиции купания в фонтанах.