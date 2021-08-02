Умершие после вакцинации от COVID-19 краснодарцы были заражены коронавирусом до прививки

COVID-19 в поздней форме, вероятно, послужил причиной смерти семьи из Краснодара. Они были заражены еще до прохождения процедуры вакцинации.

Родители и бабушка краснодарской школьницы, оставшейся сиротой, были заражены коронавирусной инфекцией еще до вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня", — объяснил источник.

Пациенты привились только первым компонентом противокоронавирусного препарата, после обнаружения COVID-19 вакцинация была прервана. Отмечается, что погибшие находились на гемодиализе и болели сахарным диабетом. Вероятнее всего, именно COVID-19 на поздней стадии стал причиной их смерти.