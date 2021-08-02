Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер от последствий COVID-19

Заслуженный артист России Анатолий Рудаков скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенного коронавируса.

Советский и российский актер театра и кино был госпитализирован в конце июля, незадолго до своего 71-летия. Затем Анатолию Рудакову стало хуже.

Известный актер родился в 1950 году в Белоруссии, а в 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего работал на "Ленфильме". Зрительское признание артист получил после ролей в таких картинах, как "Трое в лодке, не считая собаки", "В поисках капитана Гранта", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Мастер и Маргарита".