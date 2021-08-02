Редакция антироссийских СМИ "Обмен" готовится к переезду в Варшаву

Сотрудники проекта "Обмен", который является сетью антироссийских СМИ, готовятся к переезду в Варшаву и регистрации новой НКО.

"Обмен" включает в себя проекты "Медиасеть" и "Пражская школа". Первая координирует обмен контентом между имеющимися изданиями, вторая занимается подготовкой кадров для прозападных медиа.

Главным куратором проекта является гражданка Польши белорусского происхождения Мария Садовская-Комлач. В 2015 году она давала консультации организации Джорджа Сороса "Европейский фонд в поддержку демократии", признанной нежелательной в России.

Спонсорами "Обмена" выступают правительства США, Чехии, Великобритании, Нидерландов, а также фонды Сороса. Более половины СМИ проекта получают от вышеуказанных структур прямые гранты.

В список изданий-участников входят такие российские СМИ, как "Новая газета" и "Кавказский узел", распространяющие материалы из зарубежного сегмента среди русскоязычной аудитории. С более подробной информацией о работе "Обмена" можно ознакомиться в расследовании Telegram-канала "Рыбарь" специально для Федерального агентства новостей.