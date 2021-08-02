Госдолг уперся в «потолок». Bloomberg прогнозирует скорый дефолт в США

Лимит государственного долга США вновь вступил в силу впервые с августа 2019 года. Все это время в Вашингтоне не вспоминали об экономическом «потолке», однако теперь американским конгрессменам предстоит принять решение: опять заморозить показатель федеральной задолженности или повысить ее допустимый объем.

Если не предпринимать никаких действий, Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом уже в октябре этого года, пишет Bloomberg.

В 2019 году конгресс заморозил сумму, которую правительство может занимать, на показателе 22 триллиона долларов. Чиновникам разрешили распоряжаться средствами рынка в необходимом им объеме, но задолженность с того момента также продолжала расти.

За два года лимит вырос до 28,5 триллиона долларов, и теперь в руках Вашингтона остались лишь те деньги, которые лежат на банковских счетах по всей стране (в сумме около 450 миллиардов долларов). Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Дэвид Уилкокс считает, что с 1 августа часы начали отсчитывать время до дефолта.

«Это день, когда часы начинают тикать. Это день, который действительно начинает привлекать внимание законодателей. Он дает понять, что нужно сесть за стол переговоров. Это немного похоже на сигнальный пистолет в руках судьи в беге на 200 метров», — сравнил эксперт.

wikipedia.org / Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Демократическая партия США, представляющая незначительное большинство в обеих палатах парламента, пока не определилась с дальнейшей судьбой госдолга. При этом министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената предупреждала коллег, что бездействие может дорого обойтись стране и президенту Джозефу Байдену:

«Дефолт по госдолгу должен считаться немыслимым. Я считаю, что это может усилить финансовый кризис, поставить под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии. Мы не можем мириться с любой возможностью дефолта по государственному долгу, и в этом есть большая неопределенность. Вполне возможно, что мы действительно можем достичь этой точки. Я бы настоятельно рекомендовала принять срочные меры».

Принять решение о новой заморозке или повышении потолка госдолга можно лишь сообща, а в этой части у демократов и республиканцев разные точки зрения. Ранее «Политика Сегодня» писала о лидере республиканского меньшинства Митче Макконнелле, который заверил оппонентов из Демпартии: никто из его соратников не проголосует за повышение потолка госдолга.