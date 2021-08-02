Первая спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард провалилась на Олимпиаде

Первая в истории ОИ участница-трансгендер, представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард вылетела с олимпийских соревнований в штанге.

Ей не удалось добиться успеха с весами 120, 125 и 125 килограммов. Хаббард переоценила свои силы и не смогла ни разу за соревнования совершить рывок. Сначала девушка-трансгендер попыталась толкнуть штангу в рывке 120 килограммов. Затем, когда не получилось покорить эту отметку, новозеландка взялась за 125 килограммов — и вновь безуспешно.

Лорел Хаббард располагается на седьмой строчке рейтинга в женском дивизионе IWF +87 кг. Она очень известна у себя на родине. Еще будучи мужчиной, Хаббард побила все юниорские рекорды Новой Зеландии. Новозеландка в 2020 году стала бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Риме.