Норкин рассказал, почему больше месяца не появлялся в студии «Место встречи»

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин объяснил, почему так и не появился в студии НТВ после летнего отпуска. Об этом он рассказал в эфире этой передачи, подключившись по видеосвязи.

2 августа программа вернулась на телеэкраны после небольшого перерыва, но без Норкина. Его соведущий Иван Трушкин сообщил, что у коллеги все еще продолжается отпуск. Затем информацию подтвердил и сам Норкин, который сейчас отдыхает в Сочи.

«На недельку задержусь. Спасибо дорогому коллективу, который позволил мне такое безобразие», — заявил Норкин, держа бокал шампанского.

Ведущий пояснил, что появится в программе 9 августа, а до этого момента продолжит «балдеть» на российском юге, периодически давая концерты. В свою очередь Трушкин попросил Норкина «не заплывать за буйки».

«Я так плаваю, что в любом случае не доплыву до буйка», — отшутился Норкин.

Тем времени поклонники передачи с нетерпением ждут возвращения любимого телеведущего на экраны и просят его поскорее вернуться из отпуска.