Глубоководные маневры российских подлодок в Атлантике напугали британцев

Маневры российских подводных лодок проекта "Борей" в Атлантическом океане британские СМИ назвали "зловещими".

В публикации газеты The Sun говорится, что во время глубоководных погружений в Атлантическом океане российские субмарины выполняют "зловещие задачи", которые вызывают серьезную тревогу у британских военных. По данным издания, субмарины не ныряют глубже 400 метров, однако в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров.

"Их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов Альянса понервничать", — считает военный эксперт Брюс Джонс.

Отметим, что на сегодняшний день в распоряжении ВМФ России имеются четыре подводные лодки проекта 955 "Борей" / 955А "Борей-А", еще три субмарины этого класса, способные нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет, они находятся на разных этапах строительства.