Тимановская получила польскую гуманитарную визу

Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.

Как рассказал дипломат в Twitter, сейчас Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио.

"Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", — говорится в сообщении Пшидача.

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский добавил, что как только спортсменка получит визу на руки, она прилетит в Варшаву. Сейчас легкоатлетка находится под опекой польских дипломатических и консульских служб. Встречу с Тимановской провел посол Польши в Токио.