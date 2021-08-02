Количество машин скорой помощи в Московской области увеличится на 50%

Власти Московской области увеличили число машин скорой медицинской помощи. На линию до конца 2021 года выйдут 150 автомобилей.

Правительство Московской области приняло решение об увеличении количества машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам главы региона, несколько месяцев назад власти уже выпустили на линии 167 новых автомобилей. В ближайшее время будут выпущены еще 150 машин. Отмечается, что таким образом будет в два раза превышен показатель двухлетней давности, что позволит обеспечить оперативной медицинской помощью всех нуждающихся граждан.

По словам губернатора, диспетчерские СМП также обеспечены IP-телефонией. Кроме того, все медицинские бригады получили специальные планшеты, на которых отображается вся информация о вызове.