Анпилогов предсказал Литве провал с заработком на калининградской нефти

Попытки Литвы заявить свои права на российскую нефть необходимы для того, чтобы отвлечь внимание от провальной внешней политики Вильнюса в отношении Минска. Об этот порталу Baltnews заявил президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

Ранее литовский министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас объявил о желании отсудить Кравцовское месторождение (Д-6) в Калининградской области. А заодно потребовать платы с России, которая ведет там добычу нефти на протяжении почти четырех десятилетий.

«Оно [заявление Гентвиласа] направлено на то, чтобы привлечь к себе внимание на фоне совершенно разгромной политики Литвы на белорусском направлении и проигрыша против Минска. Вот сейчас, для внутренней повестки, это попытка переключить внимание на то, что "злые русские" украли нашу литовскую нефть – но, конечно, это не так», – подчеркнул Анпилогов.

Эксперт отметил, что для того, чтобы присвоить себе месторождение в Балтийском море, Литва должна добиться пересмотра послевоенных границ, а это заведомо проигрышная стратегия. Во-первых, для этого не найдется ни одного весомого доказательства, например, исторических документов. Во-вторых, такую политику не одобряет Евросоюз, пояснил собеседник Baltnews.

39.mchs.gov.ru / пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

«Литва вместо того, чтобы предъявлять сразу такие претензии, могла бы обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, но тут тоже есть определенные моменты», – сказал президент «Основания».

Чтобы доказать свое право владеть шельфом с нефтью, Литве придется руководствоваться не только амбициями, но и научным подходом. А он требует гидрографической и океанографического исследований. В свое время это помогло России установить свои права в Арктике на хребет Ломоносова, который простирается практически до самого Северного полюса.

«Но, мне кажется, что в Литве научного подхода нет и в помине. Балтийское море – это не арктические владения, а очень маленькое море, и как раз скорее будет применяться исторический подход, то есть кому принадлежали наземные участки берега и как от этого проводится средняя линия», – резюмировал Анпилогов.

Эксперт отметил, что после распада СССР средняя линия уже была определена РФ и постсоветскими республиками. И поскольку сделано это было в соответствии с требованиями международного законодательства, претензии Литвы на Д-6 станут лишь очередным провальным политическим шагом.