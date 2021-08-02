Дом детства Курта Кобейна признали объектом культурного наследия штата Вашингтон

Дом, в котором вырос музыкант и фронтмен рок-группы Nirvana Курт Кобейн, признали объектом культурного наследия в США. На странице Департамента археологии и сохранения истории штата Вашингтон (дом расположен в городе Абердин) в Facebook сказано, что в честь этого здание полностью отреставрируют.

«Именно здесь у молодого, голубоглазого, светловолосого, энергичного юноши с необычными художественными способностями и широким творческим воображением зародилась страсть к музыке. Дом служил для Кобейна местом для практики и экспериментов с различными музыкальными инструментами, что заложило основу мастерства написания песен, пения и игры на гитаре в группе [Nirvana]», — пишут представители департамента.

Британский журнал Dazed сообщает, что дом построили еще в 1923 году, а Курт Кобейн жил в нем в период с 1968 по 1984 годы. Нынешний владелец Ли Бэкон купил недвижимость у семьи Кобейн в 2018 году и вскоре после этого начал восстанавливать здание. По его словам, сейчас реставрация завершена «на 90–95%».

«Наша цель – создать из этого дома проект, который посвящен детству и карьере Курта Кобейна, с деталями, как в музее. Следующий вопрос — как это лучше сделать», — добавил Бэкон.

Идею нынешнего владельца поддержала сестра Кобейна Ким. Исполнительный директор Департамента археологии и сохранения истории штата Вашингтон Эллисон Брукс рассказала журналистам, что решение о признании дома объектом культурного наследия было принято единогласно.