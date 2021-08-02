Губернатор Артюхов отправится в автотур по Ямалу, чтобы лично встретиться с жителями

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов через неделю, 9 августа, отправится в поездку по региону за рулем авто. Об этом он сообщил в Instagram.

«Проеду за рулем от Салехарда до Ноябрьска. В каждом городе обязательно проведу открытые встречи с ямальцами. Во время прошлых поездок получал от вас много обращений - обязательно проверим, что по ним было сделано», — написал глава региона.

Кроме того, губернатор предложил подписчикам вместе продумать маршрут поездки, составить «Честный маршрут-2021». Для этого нужно перейти на специально созданный сайт и оставить свое предложение.

Ранее Артюхов уже совершал автотуры по региону, преимущественно за рулем LADA XRAY. Лишь в труднодоступных населенных пунктах он пересаживался в «УАЗ Патриот».

В 2020 году губернатор посетил Ханымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, Уренгой, Пангоды и Правохеттинский.