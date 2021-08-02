Евгений Пригожин призвал старых депутатов покинуть петербургский ЗакС

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин резко раскритиковал действующих депутатов Законодательного собрания и объяснил, кто должен занять их места после выборов.

Редакция Peterburg News направила запрос на имя петербургского бизнесмена. В своем обращении журналисты попросили его прокомментировать предстоящие выборы в ЗакС, по результатам которых, возможно, состав парламента кардинально не изменится.

Евгений Пригожин считает необходимым полностью обновить состав депутатов. Он подчеркнул, что засидевшиеся на своих местах парламентарии не допустят новых лиц, которые могут внести смуту в их дела. По словам бизнесмена, о том, что творят местные депутаты, можно написать целую книгу.

"Как я уже неоднократно говорил, все старые депутаты должны покинуть ЗакС. Петербургский ЗакС сейчас — это место, которое как будто говном намазано, а мухи никак не хотят улетать с насиженного сортира. И новые лица депутатам в парламенте никак не нужны. Вдруг они узнают что-то новое про распил депутатских поправок или о тех безумных, как я считаю, законах, направленных на разрушение города, которые за последние десять лет напринимал петербургский ЗакС", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

В пример предприниматель привел депутата Андрея Анохина, который не может определиться в своем отношении к политической партии "Единая Россия". Все это нужно лишь для того, чтобы задержаться в ЗакСе.

"Возьмите, например, депутата Анохина. Позавчера он был в "Единой России" и "целовался" с Макаровым (спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Прим. ред.). Вчера он поливал его грязью. А сегодня убежал из "Единой России" и стал главой списка какого-то там РПССа с одной целью, чтобы на кривой кобыле опять залететь в ЗакС", — резко заявил бизнесмен.

Евгений Пригожин подчеркнул, что городу нужны чиновники, которые своей главной задачей будут считать развитие Петербурга, а не обогащение за его счет, — те, кто не будет "миллиарды делить" вместо работы на благо города.