Молоток раздора. Как Пелоси и Маккарти не поделили места в Палате представителей

Вот уже не первую неделю в Палате представителей США бушуют страсти. В центре внимания — изрядно повздорившие между собой спикер нижней палаты Конгресса Ненси Пелоси и лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.

На первый взгляд разногласия между политиками носят личный характер, поскольку они периодически обмениваются панибратскими колкостями. Однако во многом ситуацию обостряют выборы 2022 года в обе палаты Конгресса, на которых республиканцы попытаются взять реванш у демократов.

Остапа понесло

Субботний обед делегации республиканского Конгресса из Теннесси не сулил ничего хорошего. Во время трапезы Маккарти преподнесли большой молоток с надписью Fire Pelosi, что в переводе с английского языка означает «увольте Пелоси».

Традиционно этот незаменимый атрибут (конечно, без подобной надписи) вручается новоиспеченному спикеру Палаты представителей от его предшественника. С 3 января 2019 года молоток находится у Пелоси.

В свою очередь партия меньшинства открыто надеется восстановить контроль над нижней палатой парламента. По итогам выборов 2020 года демократы получили 222 места из 435, а республиканцы незначительно им уступили (у них — 213). Если последние одержат победу в промежуточной кампании 2022 года, то заветным молотком и гордым званием спикера обзаведется их лидер Маккарти.

Впрочем, вдохновенный подарок от подопечных, видимо, произвел слишком большое впечатление на республиканца. На обеде Маккарти решил пошутить в духе знаменитой фразы I’ll be back («Я вернусь») из фильма «Терминатор», которую произносит актер Арнольд Шварценеггер, но что-то пошло не так.

Американские СМИ сочли шутку республиканского лидера «неуместной», а демократы-конгрессмены и вовсе призвали политика уйти в отставку. Так, например, член Палаты представителей Тед Лью написал в Twitter, что сегодня в США и без того хватает политического насилия.

Его поддержал демократ Эрик Суолуэлл:

Just because she outsmarts you at every turn doesn’t mean you get to joke about violence against women, Qevin. Resign. https://t.co/ZT82kfpTee