Молоток раздора. Как Пелоси и Маккарти не поделили места в Палате представителей

Вот уже не первую неделю в Палате представителей США бушуют страсти. В центре внимания — изрядно повздорившие между собой спикер нижней палаты Конгресса Ненси Пелоси и лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.

На первый взгляд разногласия между политиками носят личный характер, поскольку они периодически обмениваются панибратскими колкостями. Однако во многом ситуацию обостряют выборы 2022 года в обе палаты Конгресса, на которых республиканцы попытаются взять реванш у демократов.

Остапа понесло

Субботний обед делегации республиканского Конгресса из Теннесси не сулил ничего хорошего. Во время трапезы Маккарти преподнесли большой молоток с надписью Fire Pelosi, что в переводе с английского языка означает «увольте Пелоси».

Традиционно этот незаменимый атрибут (конечно, без подобной надписи) вручается новоиспеченному спикеру Палаты представителей от его предшественника. С 3 января 2019 года молоток находится у Пелоси.

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В свою очередь партия меньшинства открыто надеется восстановить контроль над нижней палатой парламента. По итогам выборов 2020 года демократы получили 222 места из 435, а республиканцы незначительно им уступили (у них — 213). Если последние одержат победу в промежуточной кампании 2022 года, то заветным молотком и гордым званием спикера обзаведется их лидер Маккарти.

Впрочем, вдохновенный подарок от подопечных, видимо, произвел слишком большое впечатление на республиканца. На обеде Маккарти решил пошутить в духе знаменитой фразы I’ll be back («Я вернусь») из фильма «Терминатор», которую произносит актер Арнольд Шварценеггер, но что-то пошло не так.

«Будет сложно не ударить ее этим [подаренным молотком — прим. ред.], но я нанесу удар», — заявил Маккарти.

wikipedia.org / Office of the House Republican Leader / Public Domain

Американские СМИ сочли шутку республиканского лидера «неуместной», а демократы-конгрессмены и вовсе призвали политика уйти в отставку. Так, например, член Палаты представителей Тед Лью написал в Twitter, что сегодня в США и без того хватает политического насилия.

«Вы никогда не должны подбадривать, угрожать или шутить о насилии над кем-либо, включая спикера палаты. Вам нужно извиниться за свое заявление или уйти в отставку», — призвал он.

Его поддержал демократ Эрик Суолуэлл:

«То, что она перехитрила тебя на каждом шагу, не означает, что ты можешь шутить о насилии над женщинами, Кевин. В отставку».

Just because she outsmarts you at every turn doesn’t mean you get to joke about violence against women, Qevin. Resign. https://t.co/ZT82kfpTee — Eric Swalwell (@ericswalwell) August 1, 2021

Остротой республиканца возмутилась и сама Пелоси. Впрочем, излить свой гнев она предпочла через пресс-секретаря Дрю Хеммила.

«Угроза применения насилия в отношении кого-то, кто стал целью покушения на убийство 6 января со стороны ваших коллег-сторонников Трампа, безответственна и отвратительна», — подчеркнул Хеммил в Twitter.

Полярные взгляды

Взаимная неприязнь Пелоси и Маккарти стала очевидна еще во время обсуждения штурма Капитолия, произошедшего 6 января. Тогда сторонники экс-главы Белого дома Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы оспорить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек.

В мае Пелоси предложила сформировать независимую комиссию для расследования январского инцидента. Однако в Сенате эту инициативу не поддержали республиканцы. Но уже в конце июня Палата представителей одобрила создание комитета, призванного выполнять ту же функцию.

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Предполагалось, что в состав спецкомитета войдут 13 конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. Пятерых кандидатов должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя комитета, — Пелоси. При этом спикер обладала правом опротестовать решение Маккарти и самостоятельно сформировать окончательный состав.

Что Пелоси и сделала. 21 июля она отказалась назначить кандидатуры двух из пяти республиканцев, предложенных Маккарти, — Джима Джордана и Джима Бэнкса, которые входят в число активных сторонников Трампа. По ее словам, эти фигуры поставят под сомнение «непредвзятость расследования».

Пелоси признала, что приняла «беспрецедентное решение», однако оправдала его не менее «беспрецедентным характером» событий 6 января. В свою очередь Маккарти окрестил произошедшее «вопиющим злоупотреблением полномочий» и в знак протеста отозвал кандидатуры всех пяти своих коллег.

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Очередным яблоком раздора между Пелоси и Маккарти стала тема коронавируса. На днях американские власти ряда штатов ввели обязательное ношение масок на фоне сообщений о штамме «дельта». Ограничения дошли и до нижней палаты Конгресса.

Однако группа республиканцев демонстративно отказалась надевать средства индивидуальной защиты в сессионном зале. Маккарти назвал угрозу возвращения масочного режима «решением, не опирающимся на науку». Дело в том, что консерваторы разделяют версию о лабораторном происхождении COVID-19.

Это обстоятельство порядком разозлило Пелоси, которая охарактеризовала Маккарти одним словом:

«Какой же идиот [moron — англ.]».

Выборы в Конгресс

Теперь из-за своей неосторожной шутки в сторону Пелоси Маккарти может лишиться места в нижней палате Конгресса, а значит, не только оставить республиканцев без лидера, но и вовсе понизить их шансы на завоевание большинства на выборах.

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Несмотря на то, что демократы лидируют по числу мест в Палате представителей с 2019 года, на выборах-2020 республиканцы серьезно сократили от них отставание. Если в 2018 году расстановка сил была 235 против 199 мест, то через два года стала 222 против 213.

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, конфликт Пелоси и Маккарти в очередной раз показал, что внутриполитическая борьба в США лишь обостряется. В таких условиях ни одна партия не сможет править вечно.

«Американское общество расколото и поляризовано. Демократы пытаются усилить свои позиции, но понятно, что республиканцы будут критиковать Байдена по каждому вопросу, как в свое время демократы критиковали Трампа. Конечно, это бумеранг», — объяснил американист в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению эксперта, Демократическая партия неизбежно будет делать ошибки, которые, в конечном, счете приведут ее к утрате лидирующих позиций. Осознавая риски, политическая сила будет делать все возможное, чтобы «застолбить место под солнцем».

instagram.com / kamalaharris

«Очевидно, что будет сменяемость партий. Но демократы попытаются протолкнуть [вице-президента] Камалу Харрис. Хотя ее будущее зависит от того, насколько успешным будет правление Байдена», — рассуждает Блохин.

Непросто придется и республиканцам, чей потенциальный электорат снижается в силу демографических причин, констатировал собеседник издания.

«К середине XXI века белых станет меньшинство в виду простой демографии. Но это стабильности не принесет, потому что, несмотря на победу Байдена, республиканцы чувствуют себя, как в осажденной крепости. Они будут использовать эту ситуацию в своих целях», — подытожил политолог.

Ранее «ПС» выяснила, почему Дональд Трамп предложил обсудить бездействие демократов и охрану Капитолия до и во время штурма.