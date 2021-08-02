МВД России сообщило об отсутствии планов возврата графы "национальность" в паспорта

Документ, предусматривающий включение в паспорт гражданина графы "национальность", в настоящее время не разрабатывается, сообщили в МВД России.

Ответ на соответствующий запрос ТАСС был получен в пресс-центре министерства. Согласно актуальному законодательству, внесение в паспорт гражданина сведений о его национальности не предусматривается.

Необходимость возврата в паспорт графы "национальность" ранее отметил первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, данная тема спорная, однако реализация меры может быть полезна отдельным категориям граждан, в частности, представителям коренных малочисленных народов.