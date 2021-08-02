Экипажи военных самолетов Ил-76 отправились на помощь в тушении пожара в Оренбуржье

Два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели в Оренбург для помощи в тушении природных пожаров в Протопоповской роще.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил экипажам самолетов оказать всю необходимую помощь в ликвидации стихии. Во время своих полетов Ил-76 будут сбрасывать воду на горящий лес Оренбуржья.

В СНТ "Урал" 1 августа начался пожар. В его тушении задействовано более 188 спасателей и 74 единицы специальной техники, включая вертолеты. Известно, что на месте происходит эвакуация местных жителей. На данный момент пострадавших нет.

Самолет Ил-76 был разработан для перевозки десанта, техники и других задач. На его базе был создан противопожарный Ил-76М, который способен в короткие сроки превратиться в грузовую машину, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, топливозаправщик и даже в медицинский Ил-76МД. Его борт может быть предоперационной, операционной и палатой интенсивной терапии. Кроме этого, Ил-76МДК способен выполнять тренировки космонавтов в условиях создания искусственной невесомости.