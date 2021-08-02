Депутат Ильтяков в День ВДВ обвинил Федора Бондарчука в «предательстве»

Депутат Госдумы VII созыва и любитель курганских арбузов Александр Ильтяков обвинил режиссера Федора Бондарчука и его фильм «9 рота» в «предательстве». Во время выступления в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) парламентарий заверил собравшихся, что никто из бойцов, воевавших в Афганистане, на самом деле не забыт.

«Предательство и тот фильм, под названием "9 рота", в котором было показано, что мы забыли своих пацанов. Никто там и никого не забыл», — заявил Ильтяков.

Депутат рассказал, что в прошлом году обсуждал эту тему с председателем Союза десантников России, генерал-полковником Валерием Востротиным. Ильтяков также назвал картину Бондарчука «творческой выдумкой».

В заключение курганский народный избранник поздравил обладателей голубых беретов с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу в Афганистане.