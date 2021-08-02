Вадим Карасев объяснил безразличие Франции и Германии к «Крымской платформе»

Главным приоритетом для немцев и французов в отношении Украины является не крымский вопрос, так как на полуострове сохраняется мир и имеется нормальная граница, а урегулирование конфликта в Донбассе, поскольку именно там идет настоящая война и гибнут люди.

Такое мнение в эфире украинского пропагандистского телеканала «НАШ» высказал киевский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, рассуждая о том, почему во Франции и Германии так мало внимания уделяется саммиту «Крымская платформа», который власти Украины намерены провести в конце августа.

«Почему немцы и французы к "Крымской платформе" относятся нейтрально? Главный приоритет все-таки на Донбасс, на решение конфликта на Донбассе. У немцев и французов железная логика, они говорят: где погибли 14 тысяч человек, в Крыму или на Донбассе? На Донбассе. В Крыму никто не погиб, — объяснил эксперт. — В Крыму идут какие-то боевые действия, там стреляют? Нет, никто не стреляет. Да, живут под оккупацией, кто-то скажет – не под оккупацией, неважно».

facebook.com / Пресс-служба «операции Объединенных сил»

Также Карасев напомнил, что на административной границе между Крымом и Украиной ситуация урегулирована и эту границу спокойно пересекают люди, в то время как в Донбассе продолжается настоящая война, ежедневно происходят перестрелки, в которых гибнут и военнослужащие, и мирные жители, в том числе и дети.

«Главный приоритет – чтобы не было войны в Европе, чтобы не гибли люди, чтобы эта цифра не увеличивалась. Сначала было девять (тысяч погибших – ред.) – как это много! Потом десять тысяч, четырнадцать, как-то привыкают уже к этому», — напомнил политолог.

Поэтому, по его словам, европейцы считают важным в первую очередь решить вопрос с вооруженным конфликтом в Донбассе, откладывая решение «крымского вопроса» на потом.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, в хорде которого подавляющее большинство крымчан при рекордно высокой явке на избирательные участки отдали свои голоса именно за воссоединение с Россией. Однако в Киеве, где в феврале того же года произошел государственный переворот, отказались признать легитимность крымского референдума и обвинили Москву в оккупации полуострова.

Также весной 2014 года киевские власти начали военную операцию в Донбассе, стремясь силой подчинить регион, не согласный с результатами произошедшего в столице переворота.

Российские власти со своей стороны не раз на самом высоком уровне заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и пересмотру не подлежит. Кроме того, в Москве выражали готовность поддерживать Донбасс и его жителей.