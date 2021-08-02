Подмосковье назвали лидером России по числу гольф-полей

Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова заявила, что Московская область — лидер России по количеству гольф-полей.

По словам Виртуозовой, специально для любителей этого вида спорта в регионе стартует первый туристический маршрут "Жемчужины подмосковного гольфа". Он организован в рамках проекта Golf in Russia, передает сайт 360tv.ru.

"Подмосковье является лидером по количеству гольф-полей в России. На сегодняшний день в нашем регионе их насчитывается девять", — сообщила вице-губернатор.

Она отметила, что во время туристического маршрута участники насладятся игрой в гольф на полях Московской области. У них будет возможность ощутить себя аристократами в атмосфере приусадебного отдыха. Также тренер с мировым опытом Игнасио Инсерна де Торрес проведет ряд мастер-классов.