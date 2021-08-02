Грызлов возложил ответственность за продолжение переговоров по Донбассу на Киев

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов оценил текущую ситуацию в работе очного формата.

По его словам, сейчас есть все возможности для возвращения заседаний к очной форме.

"Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", — сказал он.

Вместе с тем Грызлов добавил, что наиболее значительных успехов сторонам удалось добиться именно в прямом диалоге. Возвращение к очному формату сможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, резюмировал он.