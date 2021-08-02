Шугалей: белорусская легкоатлетка Тимановская унизила свою страну на Олимпиаде в Токио

Скандальный поступок белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио лишь унижает ее родину, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ранее спортсменка олимпийской сборной Белоруссии раскритиковала спортивных чиновников за решение отправить ее на эстафету, к которой она не готовилась. После этого, как уверяет бегунья, ее собирались принудительно отправить в Минск, но "была спасена" токийскими полицейскими, после чего легкоатлетка запросила политическое убежище.

Глава ФЗНЦ Шугалей заявил в интервью ФАН, что поступок спортсменки является совершенно некрасивым и неэтичным по отношению к своей стране. Он подчеркнул, что если человек участвует в Олимпиаде и на него рассчитывают граждане и руководство государства, то нужно выполнять свой спортивный долг и уже потом решать вопросы эмиграции. Кроме того, Шугалей уверен, что на родине Тимановскую не ждало бы ничего плохого.

"Ничего бы ей там не сделали, — заявил Шугалей. — Кроме того, она довольно публичный человек — спокойно бы жила у себя на Родине, и все. Или уехала бы, если б захотела. А так она просто унизила свою страну. Низкий поступок", — заключил президент ФЗНЦ.

Также Шугалей подчеркнул, что Польша, где бегунья попросила политическое убежище, уже давно активно действует как против Белоруссии, так и против России.