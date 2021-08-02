Юрист Юкша: ЦРУ плетет «паутину лжи» вокруг РФ руками Bellingcat, «Проекта» и The Insider

Исследовательская группа Bellingcat, известная своими связями с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, представляет собой лишь одну из «шестеренок» более сложного механизма, необходимого для давления на отдельные страны. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, намекнув на связи Bellingcat с изданиями The Insider и «Проект» (признаны в России организациями, выполняющими функции иностранных агентов).

«Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим», — заверил Нарышкин.

При этом «функционал» Bellingcat не ограничивается давлением на отдельных политиков: под прицелом подопечных журналиста Христо Грозева могут оказаться отдельные юридические лица или даже целые компании. Для этого в группе работают бывшие сотрудники западных спецслужб, которые делятся опытом с тружениками пера.

Без их участия связка, о которой рассказал Нарышкин, едва ли заработает в полную силу, ведь у некоторых журналистов есть «вредная» привычка доносить достоверную и объективную информацию, рассуждает член-корреспондент РАЕН, кандидат юридических наук Янис Юкша. Такой подход на страницах The Insider или в расследованиях Bellingcat абсолютно недопустим.

facebook.com / bellingcat

В заявлениях главы внешней разведки сомневаться не приходится: работа Нарышкина напрямую связана с подобной «режиссурой» со стороны некоторых СМИ, добавил специалист.

«Это полноценная информационная война, и там тоже должны быть профессионалы своего дела. Журналисты пока явно не дотягивают до подобного звания, потому что они часто пытаются показать полную картину. А чтобы эта картина была однозначной и не выходила за рамки "мейнстрима", нужны специалисты, которые будут проводить нужное мнение через СМИ. Поэтому их работа расползается на целые группы сайтов, интернет-каналов и прочих изданий. Ткется целая паутина из недостоверной информации, которая должна опутать якобы думающее население страны», — объяснил Юкша.

На этом фоне деятельность изданий, которые получают финансирование из-за рубежа, должна автоматически ставиться под знак вопроса, считает юрист. «Проект» и The Insider уже включены в список СМИ, которые выполняют в РФ функцию иноагентов, но детище британского блогера Элиота Хиггинса по-прежнему существует «без опознавательных знаков».

wikipedia.org / Superbass / CC BY-SA 4.0

После слов Нарышкина Федеральное агентство новостей обратило на этот момент внимание Генпрокуратуры РФ и Федеральной службы безопасности. Ведомства попросили включить Bellingcat в реестр нежелательных организаций на территории страны, где исследовательской группе самое место, подчеркивает Янис Юкша.

«Я одобряю эту инициативу, нам действительно нужно разобраться с некоторыми организациями и физическими лицами, которые осуществляют подобную деятельность у нас. И разбираться не "косметическими" методами, а реальными действиями. Страна должна знать своих "героев"», — подвел итог эксперт.

Недостоверность данных, предоставляемых Bellingcat, не раз подтверждалась на официальном уровне. Не так давно Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера, которого Bellingcat обвинила в причастности к крушению Boeing 777 MH17 в Донецкой области в 2014 году.