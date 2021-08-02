Гимнаст Денис Аблязин стал серебряным призером в опорном прыжке на Олимпиаде

Российский спортсмен Денис Аблязин выиграл серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

Гимнаст за два прыжка в сумме заработал 14,783 балла. Южнокорейский спортсмен Чо Хван Шин набрал такое же количество очков, однако стал победителем летних Олимпийских игр за счет сложности первого прыжка. Обладателем бронзы стал представитель Армении Артур Давтян.

Россиянин Никита Нагорный занял пятое место по итогам двух раундов. Гимнаст набрал 14,716 очка, чего не хватило для попадания в тройку призеров Олимпиады в Токио.