Власти Екатеринбурга перенесли празднование Дня города в онлайн и отменили салют

Из-за пандемии коронавируса власти Екатеринбурга приняли решение о проведении Дня города в онлайн-формате. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в Instagram.

«К большому сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не можем традиционно отметить День города, мероприятия которого были запланированы на 14 августа», — написал он.

Однако, Орлов призвал местных жителей не огорчаться и предложил екатеринбуржцам принять участие в конкурсе.

«Предлагаю всем желающим принять участие в конкурсе на лучшее оригинальное поздравление Екатеринбурга с 298-м днем рождения», — предложил градоначальник.

Победителей конкурса, кроме призов, ждет экскурсия на башню администрации города с часами, которую обещает провести сам Орлов.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков в ходе онлайн-брифинга выразил сомнения и по поводу проведения салюта в этом году.

«Думаю, что салюта в этом году не будет. Эпидемиологическая ситуация пока очень опасная и не позволяет нам провести его. Екатеринбург не умеет делать плохие события, фейерверки. Сегодня принято решение подождать, и уже в следующем году, я надеюсь, все будет как раньше», — сказал он.

Празднование Дня города намечено на 14 августа. Все запланированные мероприятия пройдут на крышах высотных зданий, за которыми зрители смогут следить онлайн с 11 утра до 22 часов.

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 527 новых случаев коронавируса. Регион находится на пятом месте по стране по количеству заболевших.

В прошлом году празднование Дня города в Екатеринбурге также прошло в онлайн-формате.