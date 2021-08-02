Россия готова осудить украинского миллиардера Коломойского на 20 лет

В Казани возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. По сообщению Telegram-канала Baza, его подозревают в создании преступного сообщества. Бизнесмену может грозить до 20 лет лишения свободы.

Речь идет о скандале, связанном с компанией «Татнефть». В 1990-е годы она участвовала в образовании украинской организации «Укртатнафта», а в 2007 перешла к Коломойскому.

По версии следствия, в декабре 2006 года олигарх вместе с другими предпринимателями из Украины (Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Павел Овчаренко) создали преступное сообщество и украли сырье у «Татнефти» на сумму $4 млрд.

pixabay.com /

Большую партию нефти получила «Укртатнафта», после чего Коломойский и его сообщники отстранили от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. «Черное золото» они оставили себе.

Дело против бизнесмена возбудили в Главном следственном управлении МВД Татарстана по статье «Организация преступного сообщества». Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.