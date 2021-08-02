Следственный комитет исключил существование "феномена Чикатило"

"Феномена Чикатило", заключающегося в несовпадении образцов биоматериалов, не существует. Современное оборудование помогает с близкой к 100% вероятностью определить принадлежность.

Сейчас есть возможность установить индивидуальный ДНК-профиль из биологических следов. Он является идентичным во всех типах тканей и выделений человека. С таким заявлением выступил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис в беседе с РИА Новости.

"Экспертиза позволяет установить принадлежность биологических следов какому-либо лицу с вероятностью, близкой к 100%", — пояснил эксперт.

Андрей Чикатило стал одним из самых известных серийных убийц в истории СССР. Он совершил более 50 преступлений, среди жертв множество детей и женщин. Термин "феномен Чикатило" появился после ситуации, когда следы маньяка якобы не совпадали с найденными на месте преступления биоматериалами.