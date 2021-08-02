Турецкая волейболистка лишилась зубов в матче против России на Олимпиаде

Одна из ведущих волейболисток сборной Турции Чансу Озбай разбила лицо в матче группового турнира летних Олимпийских игр против россиянок.

Девушка столкнула с одной из своих партнерш по команде во время решающего пятого сета. Впоследствии выяснилось, что Озбай потеряла несколько зубов, однако спортсменка все равно вернулась на площадку и доиграла встречу до конца. Чансу получила медицинскую помощь во время игры.

Российская волейболистка Наталия Гончарова была удивлена, что травма вызвала у турчанки столько эмоций.

"Я только не пойму, зачем она так громко кричала. Мы подумали, что у нее что-то серьезное, что-то с ногой, например. А на самом деле ничего такого", — заявила Гончарова.

Сборная России уступила Турции в матче группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу турчанок. Россиянки заняли в своем квартете четвертое место и вышли в четвертьфинал Олимпиады.