Десятки современных аппаратов закупили для больниц и поликлиник Подмосковья

Модернизацией больниц и поликлиник активно занимаются в Подмосковье, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В медучреждения уже закупили десятки современных аппаратов. Об этом Воробьев заявил во время заседания с областным правительством.

"В этом году мы закупили 33 единицы тяжелого оборудования, восемь КТ и семь МРТ", — подчеркнул он.

При этом в августе–сентябре планируется открыть кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском и других городах. А в октябре или ноябре в медучреждениях установят 12 рентгенов и три маммографа, передает сайт 360tv.ru.

Кроме того, глава региона обратил особое внимание на развитие телемедицины. По словам Воробьева, ее эффект очевиден, поскольку на отдаленных территориях страны людей может консультировать признанный специалист.