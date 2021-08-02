Российские олигархи за полгода разбогатели еще на 39,4 млрд долларов

Общее состояние российских миллиардеров за первые полгода 2021 года выросло на 39,4 млрд долларов. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина РФ», — отмечает автор статьи.

Больше остальных заработал основной владелец сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов. С начала года его доход вырос на 6,14 млрд долларов — до 29,2 млрд долларов.

На втором месте - совладелец газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его финансовое состояние увеличилось на 5,8 млрд долларов. В тройку так же вошел основной владелец НЛМК Владимир Лисин - плюс 5,5 млрд долларов.

У члена совета директоров НОВАТЭК и «Сибура» Геннадия Тимченко за полгода доход вырос на 4,52 млрд долларов (общее состояние оценивается в 21,2 млрд). Следующую строку рейтинга занял президент «Лукойл» Вагит Алекперов - 21,3 млрд долларов (выросло на 4,01 млрд долларов за первые полгода).

Президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин увеличил состояние до 33,4 млрд за счет прибыли в 3,36 млрд долларов.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

А крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов прибавил к своему состоянию 3,11 млрд долларов (всего, данным агентства, на счетах миллиардера — 21,1 млрд долларов).

Кроме того, агентство Bloomberg привело данные богатейших россиян, чье состояние с начала года снизилось. Основной владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял 886 млн долларов. Доходы основательницы и гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук снизились на 731 млн долларов.

Основной владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман потерял 707 млн долларов, а совладелица «Альфа-Групп» Германа Хана — 428 млн. Завершает список член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, его состояние сократилось на 355 млн долларов.

Богатейшим человеком мира, по версии Bloomberg, снова стал основатель Amazon Джефф Безос (193 млрд долларов). Второе место занял основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, он владеет 188 млрд долларов. Владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занимает третье место рейтинга с состоянием в 173 млрд долларов.