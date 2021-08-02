Петербург может обогнать Москву в борьбе с последствиями пандемии благодаря Беглову

Санкт-Петербург способен обогнать столицу в борьбе с последствиями пандемии благодаря работе губернатора Александра Беглова. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода.

Эксперт является официальным представителем социального проекта Humanity. Лобода в комментарии Федеральному агентству новостей оценил действия Беглова по восстановлению города. Речь идет о снятии запрета на фуд-корты, уличные аттракционы, а также о темпе вакцинации и поддержке граждан наряду с малым и средним бизнесом.

Москва и Петербург являются наглядным примером выхода из оков пандемии, констатировал экономист. По его словам, темпы вакцинации в городах-миллионниках России впечатлят и в августе.

"В этом плане именно у Санкт-Петербурга есть все шансы обогнать Москву", — пришел к выводу Лобода.

Общественный деятель добавил, что расходы властей по поддержке бизнеса и здоровья граждан дали весомый результат. Эксперт упомянул льготы для предпринимателей, которые остаются в силе. Сфера услуг, туризм и крупные строительные проекты вскоре будут драйверами опережающего роста экономики Петербурга, резюмировал аналитик.