Глава Подмосковья поручил внимательнее следить за чистотой и безопасностью городов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил областным министрам и главам муниципалитетов внимательнее следить за безопасностью и чистотой городов в регионе.

В Подмосковье сейчас активно реализуется программа благоустройства. В связи с этим Воробьев отметил необходимость проявлять обязательное внимание ко всему, что оказывает влияние на качество жизни, безопасность и чистоту городов.

Кроме того, глава региона сообщил, что многие местные жители проявляют активную позицию, вносят собственные предложения и идеи касательно контроля за порядком и чистотой в Московской области. Наряду с этим во всех городах также нуждаются в развитии инфраструктуры для передвижения велосипедистов, сообщает сайт 360tv.ru.