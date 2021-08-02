Нарышкин нашел связь между российскими иноагентами и Bellingcat

Издания "Проект" и Insider (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) связаны с Bellingcat.

Соответствующей информацией владеет Служба внешней разведки России, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин. Он нашел связь между иноагентами и иностранным ресурсом.

"Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим", — подчеркнул Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило материал, где обнародовало предполагаемое содержание очередного "расследования" Bellingcat. Платформа намерена выпустить фильм о событиях лета 2020 года в Белоруссии, когда в минском санатории "Белорусочка" задержали 32 "боевика иностранной частной военной компании".

ФАН также обращался в российскую Генпрокуратуру. Издание требовало признать Bellingcat нежелательной организацией. Платформа генерирует множество антироссийских вбросов, связанных с интересами иностранных государств, отметили в СМИ. Кроме того, западные спецслужбы часто организуют вербовку российских журналистов. В США создали целую машину по нагнетанию политической обстановки в России.