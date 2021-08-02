Российский студент без вести пропал в Стамбуле

Молодой россиянин потерялся во время отдыха в Турции. Юноша отправился смотреть достопримечательности и перестал выходить на связь.

Уличные камеры зафиксировали, как студент покинул отель. По словам родителей, в этот день он планировал отправиться на Принцевы острова, расположенные недалеко от Стамбула.

На следующий день россиянин должен был улететь, но на рейс не явился. Сотрудники полиции обыскали его гостиничный номер — в нем находились все документы, личные вещи и ноутбук. Семья юноши уже прибыла в Стамбул.

Исчезнувшего туриста разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Они уже опросили всех людей, с которыми мог контактировать молодой человек.