Адаптация ГТС под новые реалии закончится для Украины катастрофой

Целые регионы Украины будут отключены от газоснабжения, им придется переходить на использование дров или других источников энергии в результате частичного демонтажа газотранспортной системы, который последует за введением в эксплуатацию «Северного потока – 2».

С таким предупреждением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов, по словам которого, Киеву после запуска нового российского газопровода в любом случае придется адаптировать ГТС к новым реалиям, а это повлечет за собой катастрофические последствия для населения страны.

Как напомнил Суслов, ранее генеральной директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон уже предупредил, что того газа, который Украина добывает на своей территории, недостаточно для заполнения идущей в Европу газотранспортной системы, тем более, что собственный газ добывается не на экспорт, а для внутреннего потребления. Это значит, что, после того, как Украина лишится транзита российского газа, ей придется начать демонтаж ГТС, так как содержание системы окажется убыточным.

«Будут демонтированы десятки газоперекачивающих станций, вероятно, отключены целые ветки газотранспортных потоков. Он (Сергей Макогон) этого уже не сказал, но я понимаю, что из этого следует, — подчеркнул Суслов. — Из этого следует другая колоссальная проблема, которую у нас еще не оценивают – это, возможно, отключение от газоснабжения целых регионов, городов и так далее».

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Украинцам, по словам экономиста, возможно, будет предложено переходить на дровяное отопление или использовать альтернативные источники, но в любом случае, это приведет к катастрофической деградации страны во всех отраслях.

В заключение же Виктор Суслов подчеркнул, что подобного развития событий нельзя было допускать, однако это уже произошло, а значит стране придется столкнуться и с неизбежными последствиями.