Россиянин Сергей Каменский занял второе место в стрельбе из винтовки на ОИ-2020

Участник российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио Сергей Каменский стал обладателем серебряной медали в стрельбе из винтовки в трех положениях с 50 метров.

Золотую медаль завоевал представитель китайской команды Чжан Чанхун, установивший новый мировой рекорд. Бронза досталась стрелку из Сербии Миленко Себичу.

Таким образом, Каменский принес своей команде 45-ю медаль. По итогам девяти дней летней Олимпиады в Токио у России 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей. Игры будут проходить по 8 августа, поэтому у российских атлетов еще есть возможность проявить себя и вывести команду в тройку лидеров.