В Польше вновь потребовали от ФРГ заплатить за потери в годы Второй мировой войны

Польша отказалась считать вопрос репараций от Германии за вред, который нанесла страна во время Второй мировой войны закрытым. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Вопрос возмещения ущерба Германией поднимается не в первый раз. Варшава создала специальную парламентскую комиссию для подсчета суммы, которую ФРГ должна заплатить Польше — более 850 миллиардов долларов. Однако, правительство Германии твердо стоит на своем: никаких выплат Польше отчислять не планируется, потому как достаточно крупные суммы страна уже получила, а в 1953 году и вовсе отказалась от репараций.

Яблоньский отметил, что многие немецкие политики «по политическим поводам стараются представить этот вопрос как вопрос закрытый».

«В то же время на самый актуальный в этом теме вопрос, заплатила ли Германия Польше компенсации за военные разрушения и уничтожение шести миллионов граждан, ответ отрицательный. Ничего такого никогда не было», — сказал он в эфире Польского радио.

Кроме того, политик уверен в том, что Польше никогда не получала компенсации.

«Нельзя говорить, что вопрос закрыт. И мы это дело все время считаем актуальным - как дело необычайно важное в двусторонних отношениях», — заключил он.

Напомним, в силу решений великих держав после 1945 года Польша потеряла 48% своей довоенной территории — 180 тысяч квадратных километров на восточных рубежах, включая культурные ценности, памятники архитектуры и промышленные объекты», — подчеркивает Polskie Radio.

По данным, которые приводит спецкомиссия польского Сейма, за время Второй мировой войны в Польше были уничтожены: порядка 360 фермерских хозяйств, 160 тысяч зданий, 14 тысяч фабрик, 26 музеев, 70 больших библиотек,14 высших учебных заведений. Человеческие потери составили 6 млн граждан (включая 3 млн жертв Холокоста).