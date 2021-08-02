Бег с препятствиями. Почему белорусская спортсменка Тимановская просит убежища в ЕС

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, представляющая страну на Олимпиаде-2020 в Токио, не планирует возвращаться на родину и просит убежища в Польше. Ночь с 1 на 2 августа спортсменка провела в отеле японского аэропорта Ханэда, власти Страны восходящего солнца согласились «обеспечить ее безопасность», рассказали источники France 24.

От кого Тимановскую охраняет токийская полиция и как бегунья оказалась в центре крупного уже международного скандала, читайте в нашем материале.

Внеплановая эстафета

Несколько дней назад 24-летняя Кристина Тимановская выложила в своем Instagram пост (сейчас он удален), в котором раскритиковала спортивных чиновников из Белоруссии. По версии легкоатлетки, ее заставили участвовать в соревнованиях против воли: бегунья специализируется на коротких дистанциях (100 или 200 метров), в то время как Национальный олимпийский комитет (НОК) страны «вписал» ее в командную 400-метровую эстафету.

Спортсменки, представляющие Белоруссию в этой дисциплине, якобы не успели сдать нужное количестве допинг-тестов до начала Олимпиады, поэтому функционеры НОК решили «восполнить потери» с помощью Тимановской. Девушка посетовала, что все решения «принимались за ее спиной».

«Оказывается, наше "очень крутое начальство" решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!», — написала легкоатлетка в Instagram.

instagram.com / @kristi_timanovskaya

После столь эмоционального обращения к соотечественникам психическим здоровьем Тимановской заинтересовались тренеры из НОК.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», — говорится в официальном заявлении комитета.

Представители белорусской сборной купили бегунье билет на самолет и доставили ее в токийский аэропорт, откуда она должна была отправиться в Минск для медицинского смотра. Однако на борт Тимановская так и не поднялась. Вместо этого она обратилась к японской полиции, заявив о «давлении» и попытках насильно «вывезти ее из страны».

Видеообращение, снятое Тимановской в кулуарах аэропорта Токио, стало своеобразным «посланием» для Международного олимпийского комитета (МОК). Там к заявлениям легкоатлетки отнеслись настороженно: временное «убежище» ей предоставили, но подтверждать факт «давления» или иных насильственных действий со стороны Белоруссии отказались.

«Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего, — объяснил официальный представитель МОК Марк Адамс. — Похищение? Она общалась с полицией в аэропорте. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции. <…> Мы запросили их [НОК] предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия».

Генсек правительства Японии Кацунобу Като также встал на сторону МОК и подтвердил, что самое главное – выяснить «намерения» госпожи Тимановской, которая отказалась представлять родную страну на 400-метровой эстафете.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

«Давление» по бумажке

Истинные намерения спортсменки из Белоруссии стали известны в понедельник, 2 августа. Директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил журналистам, что девушка решила укрыться от «давления» на территории Польши.

«Она [Тимановская] сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением», — рассказал Опейкин.

За несколько часов до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиционном Белорусском фонде спортивной солидарности писало, что бегунья попросит убежища в Германии или Австрии. Выдать Кристине Тимановской визу согласилась Чехия, о чем сообщил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек в своем Twitter.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

«Зов о помощи» из Токио также расслышали во Франции. Госсекретарь местного МИД Клеман Бон предположил, что для Европейского союза (ЕС) «было бы честью» предоставить бывшей участнице Олимпиады «политическое убежище». В желании белорусских медиков осмотреть Тимановскую Бон увидел проявления «контроля, цензуры и насилия».

facebook.com / Belarus Athletic Federation

Пользователи сети не оценили поступок участницы сборной Белоруссии. Комментаторы в Instagram под постом Фонда спортивной солидарности выразили точку зрения, что девушка «устраивает цирк», пока на ней «пиарится МИД Чехии». Некоторые пользователи обратили внимание, что, рассказывая о «давлении» на камеру, Тимановская «читает по бумажке».