В МИД России назвали угрожающим заявление главкома ВМС США о провокациях в Черном море

Слова командующего ВМС США по Черному морю являются угрожающими, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк некоторое время назад заявил, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты нанести первый удар в Черном море. Однако такого не случится, если не будет прямых выпадов, добавил он. Слова Берка являются крайне опасными, выразил уверенность Грушко. Заявление содержит неприкрытую угрозу применения силы.

"Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", — признал замглавы МИД РФ.

Ситуация в Черноморском регионе продолжает накаляться из-за возрастающего присутствия ВС США вблизи российских границ, передает слова Грушко РИА Новости. Опасность инцидентов может быть снижена при восстановлении военных контактов между РФ и НАТО, считает дипломат.